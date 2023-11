O Belford Roxo não conseguiu superar o Rio de Janeiro em um equilibrado jogo em Xerém - Divulgação / Wandre Silva

Publicado 06/11/2023 23:03 | Atualizado 06/11/2023 23:06

Caxias - Em um jogo equilibrado, na tarde desta segunda-feira (6), no Estádio Los Larios, em Xerém, o Belford Roxo só empatou com o Rio de Janeiro, em 1 a 1. Com o resultado, os belforroxenses seguem invicto no Campeonato Carioca Série B2, com 21 pontos, porém perderam a liderança da Taça Maracanã para o Bonsucesso, que lidera com um ponto a mais. O gol em solo caxiense foi marcado pelo atacante Geovane Honório.

Geovane foi o autor do gol que manteve o Belford Roxo invicto na Série B2 do Carioca Divulgação / Wandre Silva



"Fiz uma promessa que faria um gol na partida de hoje e Deus me honrou com o gol que nos mantém invictos. Agradeço ao professor Hermes Júnior que foi o responsável pelo meu retorno ao Belford Roxo, a toda equipe que vem fazendo a diferença em campo, graças a nossa união e a torcida sempre presente ", disse Geovane.

Classificação - Campeonato Carioca Série B2 Divulgação / Ferj



Faltam duas rodadas para o término da Taça Maracanã (turno). No próximo jogo, nesta quinta-feira (09), o Belford Roxo encara o São Cristóvão, às 15h, no Estádio Nélio Gomes.