O motorista com o carro recuperado pelos policiais militares do 39º BPMDivulgação / Pmerj

Publicado 15/11/2023 14:37

Belford Roxo – Um motorista de aplicativo foi resgatado por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta quarta-feira (15), quando estava em poder de criminosos que o sequestraram, no Beco da Anta, no Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo.



Na ação, os policiais militares ao chegarem ao beco perceberam a ação dos criminosos, que fugiram na sequência. O motorista foi resgatado e teve seu veículo e pertences recuperados.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).