Técnico Hermes Júnior está comandando os treinos, após a conquista da Taça Maracanã, no último final de semanaWillian Davoli / SEBR

Publicado 15/11/2023 16:12

Belford Roxo – Campeão invicto da Taça Maracanã do Campeonato Carioca da Série B2, a Sociedade Esportiva Belford Roxo iniciou nesta semana a preparação para os jogos semifinais da competição, de olho no Bonsucesso, ainda sem datas definidas. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD/RJ) suspendeu temporariamente a fase final da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), que aconteceriam nesta quinta-feira (16).



A SUSPENSÃO



O TJD/RJ atendeu uma denúncia com pedido de liminar requerida pela Procuradoria do TJD/RJ, referente à outra semifinal da competição envolvendo as equipes do CF Rio de Janeiro X São Cristóvão FR. De acordo com a Procuradoria, o Zinzane FC, que terminou a Taça Maracanã com 23 pontos, na quinta colocação, os mesmos de Bonsucesso, Rio de Janeiro e São Cristóvão, ingressou com um documento alegando que o Rio de Janeiro teria escalado o atleta Hugo Fernandes Alves Costa, em partida realizada no dia 06 de novembro, contra o Belford Roxo, de forma irregular infringindo o regulamento geral das competições da FFERJ em seus artigos 49 c/c 61.

A Ferj aguarda o julgamento do TJD/RJ para remarcar as semifinais.

Belford Roxo



“Estou feliz pelos atletas, o mérito total pela conquista nessa primeira fase foi deles, pois entenderam nossa filosofia de trabalho e a diretoria pela estrutura necessária para alcançarmos nosso objetivo. Agora é focar nos treinos para garantir a vitória nos dois jogos da semifinal que darão acesso à Série B1”, disse o técnico do Belford Roxo, Hermes Junior, com a conquista do turno (Taça Maracanã) da Série B2.



Atacante Yan Suhet foi um dos artilheiros da Taça Maracanã Willian Davoli / SEBR

Os belforroxenses terminaram a fase classificatória com 25 pontos, com sete vitórias e quatro empates, sendo Yan Suhet, um dos artilheiros com cinco gols.