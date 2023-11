Dentre as ruas contempladas estão a Pedro Ernesto e Dona Ana, além de mais oito logradouros - Rafael Barreto e Kristian Amarante/PMBR

Publicado 28/11/2023 17:28

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo avança no asfaltamento do bairro Nova Aurora. Equipes e máquinas estão trabalhando nas ruas Pedro Ernesto e Dona Ana, outras oito ruas também serão contempladas com um novo asfalto.



Buscando a melhoria na qualidade de vida, garantindo a trafegabilidade em qualquer época do ano e condições climáticas, diversas ruas do bairro de Nova Aurora estão em processo de pavimentação. O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, fiscalizou o andamento das obras. “Estamos atendendo uma demanda antiga dos moradores e garantindo a mobilidade, segurança e conforto das famílias que vivem aqui. Nova Aurora será transformada para melhor”, concluiu Matheus.

O barbeiro Lorran Santos ficou feliz com o trabalho de pavimentação feito na rua Rafael Barreto e Kristian Amarante/PMBR



O aposentado e morador de Nova Aurora, Paulo Braga, 79 anos, lembrou como eram as ruas antes das obras. “Antes era comum pisar na lama e ver muito buraco, praticamente intransitável. A chegada do asfalto melhorou a vida de todos no bairro, é só felicidade”, frisou Paulo. “É maravilhoso ver o asfalto caindo. Agradecemos pelo trabalho nas ruas”, completou o barbeiro e também morador do bairro, Lorran Santos, de 24 anos.

