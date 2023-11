O Prêmio Empreendedor Musical foi criado com o intuito de valorizar os talentos que se apresentam nas noites, os incentivando a sair da informalidade - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Mais dois nomes foram escolhidos na última eliminatória, nesta segunda-feira (27), para a grande final do Prêmio Empreendedor Musical em Belford Roxo. Maiara Gomes e Dayanne Kelly irão compor o time com 10 finalistas. O projeto, idealizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, conta com o apoio cultural do Supermercado Novo Coutinho e tem sua final prevista para o mês de dezembro.



Já na sua segunda edição, o Prêmio Empreendedor Musical foi criado com o intuito de valorizar os talentos que se apresentam nas noites, os incentivando a sair da informalidade. O terceiro lugar leva o prêmio de mil reais, o segundo colocado leva dois mil reais e o vencedor recebe três mil reais. Os valores correspondem a contratos únicos de prestação de serviços.

O secretário de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, explicou que o objetivo do Prêmio é valorizar e dar espaço para a diversidade artística Rafael Barreto / PMBR



Diversidade artística



O secretário de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, explicou que o objetivo do Prêmio é valorizar e dar espaço para a diversidade artística. “O Prêmio Destaque Empreendedor Musical está de volta para dar oportunidade e revelar novos talentos”, resumiu Sérgio.



A cantora do bairro Praça Seca, Maiara Gomes, de 35 anos, foi uma das escolhidas para a grande final na última fase eliminatória. "Esse evento é muito importante para quem é da música. Espero que tenha uma nova edição todos os anos", contou. "Estou confiante na competição, mas sei que teremos muitos artistas de qualidade na grande final", acrescentou Maiara.

A cantora Maiara Gomes foi uma das escolhidas para a grande final na última fase eliminatória Rafael Barreto / PMBR



Por enquanto, oito participantes estão confirmados na Grande Final: Chaiene Azevedo, Maristela Paula, Brendinha Amaral, Edu Dias, Edu Lopes, Stephanie Borges, Dayanne Kelly e Maiara Gomes. As últimas duas vagas para a final estão sendo decididas por voto popular nas redes sociais da Secretaria.