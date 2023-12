A Câmara Municipal ficou lotada para a votação da Lei Orçamentária Anual de 2024 - Divulgação

Publicado 05/12/2023 17:16 | Atualizado 05/12/2023 17:17

Belford Roxo - A Câmara Municipal de Belford Roxo aprovou, nesta terça-feira (05), por unanimidade, a Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 1.250 bilhão (um bilhão e duzentos e cinquenta milhões de reais) para o ano de 2024. A votação cumpriu uma decisão judicial, que ordenava que o projeto fosse colocado em pauta em até 48h.

O Orçamento é um plano financeiro de uma administração, por meio do qual, por um período determinado de tempo, são previstas suas receitas e fixadas as correspondentes despesas. É através do orçamento que o prefeito investe a arrecadação (federal, estadual e municipal) em obras, saúde, educação, assistência social e outros serviços em benefício da população.

O presidente da Câmara Municipal, Armandinho Penelis (ao centro), destacou que os vereadores cumpriram o papel de legislar Divulgação

O presidente da Câmara, Armandinho Penelis, destacou que o orçamento é quem norteia os recursos que serão investidos em diversas áreas da estrutura municipal. “Nossa missão como representante do povo é trabalhar sempre por uma cidade melhor, independente de divergências políticas ou partidárias. Os vereadores cumpriram o seu principal papel que é legislar para o povo”, resumiu o presidente.