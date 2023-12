Segundo moradores que presenciaram o acidente, o idoso acabou não olhando para o lado da rua onde vinha o ônibus, e acabou sendo atingido ao atravessar a via - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 05/12/2023 13:06

Belford Roxo – Um idoso de 85 anos, Nasciomilio dos Santos, morreu atropelado por um ônibus da Transportes Santo Antônio, na tarde desta segunda-feira (04), na Rua Neves Garcia, próximo à esquina da Avenida Joaquim da Costa Lima, no bairro Lote XV, em Belford Roxo. O corpo da vítima, no entanto, passou a noite no local e só foi removido às 5h44 desta terça-feira (05).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, foi acionado por volta das 17h09 para fazer o socorro, no entanto, a vítima já foi encontrada sem vida. As equipes foram acionadas novamente apenas pela manhã para remoção do corpo e o encaminharam para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.



Segundo moradores que presenciaram o acidente, o idoso não olhou para o lado da via onde vinha o ônibus, e acabou sendo atingido ao atravessar a rua pelo coletivo da Transportes Santo Antônio.



Resposta - Prefeitura de Belford Roxo



A Prefeitura de Belford informa que a mudança no trânsito na região central do Lote XV ocorreu há quatro meses para melhorar o fluxo de veículo no local. As vias estão todas sinalizadas e foi feita campanha maciça com folhetos e outros materiais explicando a alteração.



Sobre o socorro à vítima, a Secretaria Municipal de Saúde destaca que a ocorrência aconteceu às 17h52 e o SAMU foi acionado às 18h05. Os socorristas chegaram ao local do acidente às 18h23, mas a vítima já se encontrava em óbito constatado pelos Bombeiros, que cobriram o corpo com uma manta térmica.



A Prefeitura lamenta o ocorrido e se solidariza com a família da vítima.



Transportes Santo Antônio

A Transportes Santo Antônio afirmou que a empresa se solidariza com a família da vítima e presta total colaboração com a investigação das causas do acidente.

A Polícia Civil, na 54ª DP (Belford Roxo), investigará o caso.