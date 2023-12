Os jogadores e comissão técnica do São Cristóvão com a taça pelo título da Série B2 do Cariocão - Divulgação / Agência FERJ

Publicado 11/12/2023 11:30

Belford Roxo - Numa final eletrizante, o São Cristóvão levou a melhor sobre a Sociedade Esportiva Belford Roxo conquistando o título do Campeonato Carioca da Série B2, ao vencer por 1 a 0. O confronto decisivo aconteceu, neste domingo (10), no Estádio Nélio Gomes, em solo belforroxense. Alemão marcou o gol do título do Time Cadete, que havia empatado em 0 a 0 na primeira partida. Os dois times garantiram vaga na Série B1 em 2024.



“Nós sabíamos que seria um jogo difícil, jogamos muito conforme o planejado durante os treinos, mas a nossa bola não balançou a rede do adversário. Mesmo assim, quero parabenizar os jogadores, comissão técnica e ao presidente Reginaldo Gomes pela excelente campanha na competição. O importante é que somos vice-campeões e subimos para a divisão B1. Obrigado aos milhares de torcedores que compareceram ao estádio", disse o técnico Hermes Junior.

A final em Belford Roxo contou com grande presença de torcedores no Estádio Nélio Gomes William Davoli / SEBR



O Belford Roxo terminou a Série B2 2023, com oito vitórias, seis empates e apenas uma derrota, justamente na final. O Belzão também participará da Copa Rio em 2024.

O Belford Roxo acabou superado pelo São Cristóvão, mas garantiu o acesso para a Série B1 do Campeonato Carioca em 2024 William Davoli / SEBR



As medalhas e o troféu foram entregues pelo delegado da partida, Alexandro Araújo. O Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo, recebeu grande presença de torcedores na final da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).