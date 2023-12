O evento contou com a participação da comunidade local, que pôde prestigiar o desfile que teve como tema : ??escuta??, além de mostras de artesanatos e exposições das revistas Van e Terracota - Divulgação / IFRJ Belford Roxo

Publicado 11/12/2023 12:40 | Atualizado 11/12/2023 12:41

Belford Roxo - Alunos formandos do Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) dos cursos técnicos de Produção em Moda e do técnico de Artesanato, realizaram, na última semana, em conjunto com estudantes do curso técnico de Administração, a 3º edição do BXD PODE, que também foi alusivo ao Dia Nacional do Samba, comemorado no dia 2 de novembro.



Segundo o diretor-geral do campus, Marcio Franklin, o evento contou com a participação da comunidade local, que pôde prestigiar o desfile que teve como tema : ‘’escuta’’, além de mostras de artesanatos e exposições das revistas Van e Terracota.

Segundo Franklin, o tema ‘’escuta’’ tem o objetivo de refletir e de criar caminhos que possam trazer a busca pela consciência de que a identidade da Baixada Fluminense precisa ser vista e ouvida em seus mais diversos ângulos, tirando-a da invisibilidade, mostrando que a BXD PODE tudo. Segundo o diretor-geral, o evento aprimora e demarca a presença do IFRJ no município que fica em uma região carente de educação, cultura e atenção à diversidade.

Mesa com artesanato produzido pelos estudantes do Campus Belford Roxo Divulgação / IFRJ Belford Roxo



A operacionalização de toda a atividade aconteceu através do projeto integrador onde alunos que estão terminando sua formação puderam experimentar na prática a organização de um evento, contando com a apresentação de uma roda de samba para celebrar o SAMBaqui no seu encerramento.

