A beldade Malu Torres ao lado mestre de bateria da Inocentes de Belford Roxo Washington Paz - Divulgação

Publicado 11/12/2023 14:55

Rio - No último sábado (09), a Cidade do Samba, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, recebeu as 16 escolas de samba da Série Ouro para o esquenta do Carnaval 2024. O evento, organizado pela Liga RJ, em parceria com a Riotur, marcou o lançamento dos sambas-enredo das agremiações. A Inocentes de Belford Roxo foi a penúltima escola a se apresentar e mostrou que não está pra brincadeira.

O look da Rainha de Bateria, Malu Torres, foi bastante elogiado pelo público presente na Cidade do Samba Divulgação

A Caçulinha da Baixada, que levará para avenida o enredo “Debret pintou, camelô gritou: ‘compre 2 leve 3!’ Tudo para agradar o freguês”, realizou um desfile coeso, e com ótima condução do samba pelo carro de som. Outro destaque da noite, foi a bateria Cadência da Baixada, comandada pelo mestre Washington Paz. A Rainha de Bateria, Malu Torres, mostrou sincronia com os ritmistas belforroxenses.

O look da beldade foi bastante elogiado pelo público presente. “A Malu sempre vem elegante, né? Eu amo o estilo dela”, comentou uma foliã presente no evento.



A Rainha adiantou que já está preparando o figurino do Ensaio Técnico, marcado para o dia 27 de Janeiro, na Passarela do Samba. “Vocês vão se surpreender! É uma ideia leve, divertida e super dentro do enredo.”