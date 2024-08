Para o retorno da prova, os trens vão operar até mais tarde. Lembrando que nos fins de semana e feriados os horários são fixos - Divulgação / Supervia

Publicado 17/08/2024 15:12

Rio - Neste domingo (18), os candidatos que forem realizar o Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão contar com mais viagens nos trens da SuperVia para chegar até os locais das provas. Os candidatos poderão utilizar normalmente os trens, que vão operar com mais viagens e com intervalos médios reduzidos: nos ramais Japeri e Santa Cruz, de 20 minutos, das 6h às 08h; no ramal Belford Roxo, de 30 minutos, das 6h20 às 8h; e, no ramal Saracuruna, de 30 minutos no trecho Saracuruna x Gramacho e de 15 minutos no trecho Gramacho x Central do Brasil, da abertura até as 8h.As estações de trem que ficam próximas dos principais locais de realização do exame são: Maracanã, São Cristóvão e Bonsucesso.As provas do CNU serão realizadas em dois turnos: pela manhã, os portões abrirão às 7h30 e fecharão às 8h, com o início das provas às 8h30. À tarde, os portões abrirão às 13h e fecharão às 13h30, com as provas começando às 14h. Os candidatos devem chegar com antecedência para evitar contratempos.Para o retorno da prova, os trens vão operar até mais tarde. Lembrando que nos fins de semana e feriados os horários são fixos e os passageiros podem se programar utilizando a opção Planeje sua Viagem , no site da Supervia, ou falando com o serviço de atendimento 0800 726 9494, X