O suspeito foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 54ª DP e a motocicleta foi apreendida - Divulgação / 39º BPM

O suspeito foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 54ª DP e a motocicleta foi apreendidaDivulgação / 39º BPM

Publicado 26/08/2024 10:41

Belford Roxo - Um suspeito foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com uma motocicleta irregular e por realizar manobras perigosas em via pública, no bairro Parque Esperança, neste domingo (25), em Belford Roxo.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento quando perceberam o suspeito sem capacete realizando manobras perigosas com a motocicleta, que estava sem placa. Na abordagem, ao ser questionado sobre a documentação e a placa do veículo, o homem afirmou que havia deixado os documentos em casa.



O suspeito foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo), e a motocicleta foi apreendida.