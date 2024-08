O homem foi assassinado na tarde desta quinta-feira no bairro São Francisco de Assis - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/08/2024 00:01 | Atualizado 23/08/2024 00:02

Belford Roxo - Um homem, não identificado, foi morto com tiros na cabeça, na tarde desta quinta-feira (22), na Rua Sáles Teixeira, no bairro São Francisco de Assis, em Belford Roxo.

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local, assim como, policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que já iniciaram as investigações e buscam câmeras de segurança do local.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.