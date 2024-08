Contra o acusado, os policiais civis da 54ª DP cumpriram um mandado de prisão temporária pelo crime - Divulgação / PCERJ

Contra o acusado, os policiais civis da 54ª DP cumpriram um mandado de prisão temporária pelo crimeDivulgação / PCERJ

Publicado 22/08/2024 14:55 | Atualizado 22/08/2024 14:57

Belford Roxo - Um homem acusado de tentativa de homicídio, foi preso por policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo), nesta quarta-feira (21), em Belford Roxo.

De acordo com as investigações, o acusado tentou matar a vítima com golpes de barra de ferro na cabeça. Segundo apurado, o crime ocorreu após uma discussão sobre o valor cobrado de um serviço de refrigeração.

A vítima conseguiu ser socorrida e foi encaminhada para um hospital.

O acusado foi localizado e capturado, após informações de inteligência da delegacia. Contra o preso, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária pelo crime.