O prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela do Waguinho percorreram as ruas do bairro Itaipu - Kristian Amarante/PMBR

Publicado 21/08/2024 19:20

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), entregou no último sábado (17), mais obras de urbanização em Itaipu, São Bernardo e Jardim do Ipê, acompanhado da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, e de secretários municipais.



A comitiva percorreu mais de 22 ruas que foram entregues após receberem obras de drenagem, esgotamento sanitário, concretagem e pavimentação asfáltica. Em São Bernardo, as ruas contempladas foram: Anhanguera, Luís de Camões, Piratininga, Paraguaçu, Itaperuçu, Guararapes, Itápolis, Elza Matulevicius Gonçalves (antiga Caramuru) e Ibitinga. No Jardim do Ipê, os moradores celebraram a conclusão das obras nas ruas: Maria Luiza, Joinville, Reinaldo Gonçalves, Herodes, Platão, Nilce, Lilian, Núbia e Frei Fabiano. E no bairro Itaipu, toda a extensão da ruas Artur Costa e Silva foi urbanizada, assim como as vias: Alexandre de Oliveira, Silva Moura, Suía e um trecho da Avenida General José Müller.

Caminhando pelas ruas, o prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela do Waguinho conversaram com moradores Kristian Amarante/PMBR



Cidade mais digna



O prefeito Waguinho caminhou por todas as ruas transformadas. “É tempo de celebrar mais conquistas para os nossos munícipes dando continuidade ao nosso projeto de uma cidade mais digna e com qualidade de vida que iniciamos em 2017”, afirmou. “A nova infraestrutura traz segurança, conforto e mobilidade urbana. Temos muitas outras melhorias para entregar à população”, completou o prefeito Waguinho.



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho participou da inauguração das obras. “Seguimos firmes no compromisso de melhorar cada canto da cidade e oferecer um futuro digno para todos. Vamos juntos, pois continuaremos avançando cada vez mais e nada supera o trabalho”, frisou Daniela.



Obras na porta de casa



Moradores de Itaipu, o casal Welington Roque e Regiane Medina, de 42 e 35 anos, prestigiou a entrega das obras na porta de casa. "São muitas mudanças positivas no bairro e por toda a região, ficamos felizes por sair da lama e da poeira. Agradeço pelo compromisso com todos os moradores da cidade", comentou Welington, ao lado da esposa Regiane.

Josivaldo Rodrigues, morador do Jardim do Ipê, fez questão de cumprimentar o prefeito Waguinho no Jardim do Ipê Kristian Amarante/PMBR



Josivaldo Rodrigues, de 52 anos, morador do Jardim do Ipê, fez questão de cumprimentar o prefeito Waguinho durante a inauguração das ruas. “Foi uma luta grande e damos muito valor pelas conquistas no bairro. Essa gestão está de parabéns pelos cuidados e o carinho por nós”, complementou Josivaldo.

