Após a conclusão do serviço, prevista para até o final da manhã de quinta-feira (22), o abastecimento será normalizado, de forma gradativa, em 72 horas - Divulgação / Águas do Rio / Arquivo

Publicado 20/08/2024 13:53 | Atualizado 20/08/2024 13:56

Belford Roxo – O fornecimento de água tratada será interrompido em cinco bairros de Belford Roxo, nesta quinta-feira (22), para que a Águas do Rio realize a manutenção preventiva em um sistema de bombeamento localizado do bairro Das Graças, em Belford Roxo.



- Regiões afetadas: Centro, Das Graças, Piam, Santo Antônio da Prata e Areia Branca (parte)



Após a conclusão do serviço, prevista para até o final da manhã de quinta-feira (22), o abastecimento nas regiões afetadas será normalizado, de forma gradativa, em 72 horas.



A Águas do Rio orienta os seus clientes a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para as atividades prioritárias, neste período, e ressalta que segue à disposição para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp através do 0800 195 0 195.