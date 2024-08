Matheus do Waguinho (centro) arrastou multidão de belforroxenses ao lado do prefeito Waguinho, deputada-federal Daniela do Waguinho, do vice Professor Julião e aliados - Divulgação

Publicado 19/08/2024 14:09

Belford Roxo - O candidato à prefeito de Belford Roxo, Matheus do Waguinho (Republicanos), realizou neste domingo (18), a primeira grande caminhada na cidade, junto ao prefeito Wagner dos Santos Carneiro (Republicanos), o Waguinho, a deputada federal Daniela do Waguinho, o candidato à vice-prefeito Professor Julião, apoiadores e amigos. O ponto de encontro foi na Avenida Joaquim da Costa Lima com a Avenida Marcovaldi, na altura de Santa Amélia e seguiu por outros bairros da cidade, marcando de forma simbólica a primeira caminhada da corrida eleitoral.



Milhares de belforroxenses tomaram conta das ruas, agitando bandeiras e realizando ações de adesivaços. A multidão acompanhou Matheus do Waguinho até o Largo do Vila, no Jardim Redentor.

Daniela do Waguinho declarou que Belford Roxo está vivendo um momento de realizações e com Matheus do Waguinho poderá fazer muito mais Divulgação



Estiveram presentes diversos aliados, como os vereadores da coligação: Belford Roxo Vai Continuar Avançando, formada pelos partidos: Republicanos, PT, PCdoB, PV, PDT, PRD, PSD, Solidariedade, Podemos e Agir.



Estiveram presentes diversos aliados, como os vereadores da coligação: Belford Roxo Vai Continuar Avançando, formada pelos partidos: Republicanos, PT, PCdoB, PV, PDT, PRD, PSD, Solidariedade, Podemos e Agir.

O candidato Matheus do Waguinho deu o pontapé inicial na campanha cercado de moradores da cidade. "Estava ansioso por esse momento de estar mais uma vez nas ruas e ser ferramenta de transformação em Belford Roxo. Quero dar continuidade ao projeto iniciado por Waguinho em 2017, que está levando dignidade, qualidade de vida e benefícios para a população", afirmou. "Vamos continuar transformando a cidade, reafirmo a nossa vontade de seguir trabalhando e cuidando das famílias belforroxenses", declarou Matheus do Waguinho, ao lado de seu vice Professor Julião.

Matheus do Waguinho afirmou que dará continuidade ao trabalho iniciado em 2017 pelo prefeito Waguinho Divulgação



O prefeito Waguinho também discursou ao público presente. "O passado não pode voltar e não vamos deixar isso acontecer. A nossa cidade só tem um caminho certo para seguir, e esse caminho é da continuidade. A mudança e o desenvolvimento da cidade precisam continuar", ressaltou Waguinho. "Estamos vivendo um momento especial de realizações, com uma parceria forte com o governo Federal. Pedimos a confiança de vocês para seguirmos trabalhando e fazer muito mais", completou Daniela do Waguinho.