Contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão pelos policiais civis da 54ª DP - Divulgação / PCERJ

Publicado 18/08/2024 12:36

Rio - Um homem de acusado de roubo foi preso por policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo), no final da tarde da última sexta-feira (16), no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



A ação foi possível após cruzamento de dados inteligência da delegacia.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão.