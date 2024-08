O projeto Cidadania em Ação ofereceu um série de serviços e fez mais de 600 atendimentos - Jeovani Campos e João Vitor Azevedo / PMBR

Publicado 19/08/2024 16:15

Belford Roxo - O último sábado (17), no bairro Vila Pauline, em Belford Roxo, foi de ação social. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), levou para região o Projeto Cidadania em Ação, disponibilizando uma série de serviços aos moradores. Mais de 600 atendimentos foram realizados das 9h às 13h. “Aproveitei e fiz meu passe interestadual e tirei a isenção para identidade e certidão de nascimento. Tive prioridade por causa de um problema nas pernas. Adorei o tratamento recebido. Tudo rápido e organizado”, disse a dona de casa Fábia Ramos, 65.



Cidadania em Ação tem a parceria da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) e das secretarias municipais de Saúde, Segurança Pública, Transporte, Trabalho e Renda e Economia Solidária. Quem passou por lá como a dona Fábia encontrou os seguintes serviços: cadastro único, bolsa família isenção de identidade, isenção de certidão de nascimento, isenção de certidão de casamento, isenção de certificado militar, certidão de óbito, retificação de certidões, casamento civil, cartão do sus, vaga legal, passe interestadual, agendamento Riocard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento de identidade, realização de preventivo, vacina, pesagem Bolsa Família.

Fábia Ramos aproveitou a oportunidade para fazer o passe interestadual e pegar isenção para a segunda via da identidade e da certidão de nascimento Jeovani Campos e João Vitor Azevedo / PMBR



O projeto percorre todos os bairros semanalmente. "A prioridade do governo é estar sempre próximo do povo, facilitando atendimentos e serviços, dando dignidade e garantindo direitos", assegurou a secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos.

A secretária Clarice Santos fez questão de observar de perto o atendimento na ação social Jeovani Campos e João Vitor Azevedo / PMBR