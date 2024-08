A Creche Municipal Benedita Lins dos Santos tem capacidade para atender 450 alunos de 2 a 5 anos - Kristian Amarante / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou nesta segunda-feira (19), a 122ª unidade escolar com muita festa. A Creche Municipal Benedita Lins dos Santos, uma homenagem à avó materna do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, tem capacidade para atender 450 alunos de 2 a 5 anos e funciona na Avenida Bob Kennedy, 32, Nova Piam.



A unidade conta com secretaria, sala de especialistas, sala de professores, direção, banheiros, sala de recursos, sala de leitura, duas salas de aula com solário, 4 Salas de aula com dormitório e solário, duas salas de aula com dormitório, lactário, banheiro com chuveiro e solário, oito salas de aula, banheiros para funcionários, cozinha, despensa, lavanderia, pátio coberto e refeitório aberto.

Educação de qualidade



Em uma noite especial, o prefeito Waguinho contou que estudou no Colégio Estadual Gustavo Barroso enquanto sua avó trabalhava como merendeira e que esse é um dos motivos por prezar por uma educação de qualidade na cidade. "Já são 43 unidades construídas e reformadas e todas com recursos próprios. A educação sempre foi prioridade e o investimento em nossas crianças não vai parar. Outra grande conquista foi o recurso de 40 milhões para a construção da escola técnica federal que a deputada federal Daniela do Waguinho conseguiu com o governo federal. Quem constrói educação, constrói futuro!", afirmou Waguinho.

Primeira infância



Com 18 anos de bagagem em sala de aula, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, que é pedagoga e professora, mostra sua satisfação em contribuir na busca de recursos em Brasília para a educação de Belford Roxo, principalmente na primeira infância. “Em 2022, o prefeito autorizou o lançamento do Plano Municipal pela Primeira Infância que é muito importante para a educação e a cidade também se destacou na Baixada saindo de último no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e ficando entre os primeiros. Esses são exemplos de como levamos a sério a educação por aqui. Já na nova unidade, serão 450 crianças educadas e acolhidas neste novo espaço com profissionais comprometidos e dedicados. Vamos continuar investindo no futuro delas”, garantiu Daniela.



Com 18 anos de bagagem em sala de aula, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, que é pedagoga e professora, mostra sua satisfação em contribuir na busca de recursos em Brasília para a educação de Belford Roxo, principalmente na primeira infância. "Em 2022, o prefeito autorizou o lançamento do Plano Municipal pela Primeira Infância que é muito importante para a educação e a cidade também se destacou na Baixada saindo de último no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e ficando entre os primeiros. Esses são exemplos de como levamos a sério a educação por aqui. Já na nova unidade, serão 450 crianças educadas e acolhidas neste novo espaço com profissionais comprometidos e dedicados. Vamos continuar investindo no futuro delas", garantiu Daniela.

O secretário de Educação, Bruno Vinicius de Oliveira, explicou que o espaço onde a creche foi construída é diferente, mas foi todo pensado no conforto das crianças. "A unidade está linda e perfeita como nossos alunos e equipe pedagógica merecem. Essa área carecia de creche, mas agora, as famílias poderão deixar seus filhos estudando perto de casa e ir trabalhar tranquilamente", explicou Bruno.





Ato de carinho



Ao som da música favorita de dona Benedita “Sê valente – Harpa Cristã”, o neto Thiago Rodrigues agradeceu em nome de toda a família pela homenagem. “Nos sentimos muito honrados por edificarem um local que vai levar muito conhecimento às crianças com o nome da minha avó. Ela trabalhou como merendeira por muitos anos e sempre se preocupou com cada criança. Esse foi um ato de carinho que nunca iremos esquecer”, concluiu Thiago.