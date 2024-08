A Policlínica Célia Citeli Pereira, no bairro Santa Amélia, terá diversas especialidades - Kristian Amarante / PMBR

Publicado 20/08/2024 17:14

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta segunda-feira (19), a Policlínica Célia Citeli Pereira, no bairro Santa Amélia, com diversas especialidades como: ortopedia, clínica médica, pediatria, psicologia, nutrição e fisioterapia, além do apoio de assistente social. A unidade ainda faz preventivo, pré-natal, verificação de pressão arterial e glicemia (exame de sangue). A unidade tem também uma sala de vacinação.



Ao lado funcionará a Policlínica Especializada de Atenção à Criança e Adolescente (Peaca), que atenderá crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos que tenham sido vítimas de violência. Elas (de ambos os sexos) devem se enquadrar no seguinte perfil: ter algum tipo de Infecção Sexualmente Transmissível (IST); ou que já iniciaram sua vida sexual ou desejam iniciar. A Peaca atenderá ainda adolescentes gestantes que se enquadrem em diversos perfis como: grávidas resultante de abuso sexual, gestante com história de aborto, gestante que apresente IST (Infecção Sexualmente Transmissível), etc.

Deputada Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e familiares da homenageada cortam a fita de inauguração Kristian Amarante / PMBR



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), destacou que sempre é bom homenagear aqueles que contribuíram para a cidade e que cuidou do povo. “O carinho que dona Célia tinha com a população ficará aqui na unidade, que conta com diversas especialidades médicas para acolher os moradores. Isso só é possível pelo projeto Médico para Todos, que é um feito da deputada federal Daniela do Waguinho, que trouxe mais de 140 médicos”, explicou Waguinho.



Descentralização da saúde



O prefeito ainda informou que através de uma pesquisa realizada por toda a cidade, 70% da população está satisfeita com a saúde. "Isso se deve ao intenso trabalho de descentralização da saúde. Antes, para marcar exame e consultas, as pessoas tinham que madrugar em frente a uma portinha, hoje temos diversos complexos reguladores espalhados pela cidade. Já contamos com 10 tomógrafos e outros exames de imagem. Estamos construindo mais uma UPA em Nova Aurora, maternidade, Hospital da Mulher, Hospital infantil, o Hospital Oncológico e o novo Hospital Municipal", concluiu.

Ao lado prefeito Waguinho, a deputada federal Daniel do Waguinho destacou que já garantiu R$ 260 milhões em recursos federais para Belford Roxo Kristian Amarante / PMBR



Reafirmando seu compromisso com a cidade de Belford Roxo, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho já garantiu 260 milhões de reais só esse ano para a saúde. “Só para o Hospital Oncológico, o governo federal liberou 70 milhões. Isso se dá pela preocupação das pessoas que esperam anos na fila do Sisreg (Sistema de Regulação) e chegam até a óbito antes mesmo da consulta. O Hospital irá atender não só Belford Roxo, mas a todos que buscam atendimento”, explicou Daniela, que esse ano também mandou para a cidade 17 novas ambulâncias.



Atendimento de qualidade



O secretário de Saúde, Christian Vieira, fez um apelo à população para que zelem pela policlínica, mantendo-a sempre preservada para o bom atendimento. "A dona Célia era conselheira da saúde e sabemos o quanto ela lutou por essa policlínica. Vamos preservar o legado dela, que era de cuidar das pessoas e somar com a função de uma unidade de saúde, prestando assim um atendimento humanizado", garantiu Christian.

Prefeito Waguinho e deputada federal Daniela do Waguinho entregaram a placa de inauguração a familiares de Célia Citeli Kristian Amarante / PMBR



Emocionado com a homenagem prestada, Aroldo Ferreira, filho de dona Célia agradeceu pelo carinho. "Esse é um sonho que virou realidade. Quando eu tinha apenas oito anos, eu caminhava com a minha mãe até aqui, que era um terreno abandonado. Ela brigou e lutou muito por essa unidade, que hoje leva o nome dela", contou Aroldo. Morador da rua das Mangueiras, Matheus Damazio acrescentou a alegria dessa conquista. "A unidade era uma promessa que foi cumprida. Para nós, é algo muito importante, pois a população tinha essa necessidade. A homenagem é justíssima", finalizou.