Profissionais de saúde ministraram palestra para as pessoas atendidas pelo Centro PopJeovani Campos / PMBR

Publicado 22/08/2024 17:03

Belford Roxo - Vinte e oito pessoas em situação de rua foram atendidas, na manhã desta quinta-feira (22), pela Prefeitura de Belford Roxo. A ação que aconteceu no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), faz parte do Projeto Consultório de Rua, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.



Durante o evento todos participaram de uma palestra, ministrada por profissionais de Saúde, sobre a importância de se cuidar. O grupo passou ainda por consulta médica e ganhou um kit de higiene com sabonete, creme dental, escova de dente e pente.



Equipe multidisciplinar



O evento também é alusivo a Semana de Política Nacional de População em Situação de Rua e pela comemoração dos 10 anos de funcionamento do espaço. “Ação muito importante com a participação de uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde. Proveitosa demais”, disse a Coordenadora do Centro Pop, Karine Vieira. A Diretora de Média Complexidade, Alquilaisa Simões, também destacou a importância do Evento. “As ações intersetoriais são excelentes estratégias de trabalho para ampliar o acesso e a qualidade da atenção integral à saúde da população em situação de rua”, assegurou.

Centro Pop funciona há 10 anos



Funcionando há 10 anos, o Centro Pop é coordenado pelo Setor de Proteção Social Especial da Semascf. No seu dia a dia chega a atender até 40 pessoas, em sua sede, localizada na Estrada Plínio Casado, no centro do município. Entre os serviços oferecidos estão as seguintes atividades: orientação e apoio para obtenção de documentação pessoal, encaminhamento para a rede de serviços socioassistenciais, encaminhamento de usuários-dependentes de substâncias psicoativas para serviços da rede de saúde, entre outras assistências sociais.



"Estando em situação de rua, as pessoas que procurarem a sede do Centro Pop serão referenciadas e acompanhadas por nossa equipe técnica e farão uso do espaço", declarou a diretora da Proteção Especial, Tamiris Almeida.