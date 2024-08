Durante a ação social, mulheres e homens aproveitaram para cortar cabelo - Jeovani Campos / PMBR

Durante a ação social, mulheres e homens aproveitaram para cortar cabeloJeovani Campos / PMBR

Publicado 23/08/2024 16:38

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo foi ao bairro Castelar, na manhã desta sexta-feira (23), levar uma série de serviços aos moradores. O evento faz parte do Projeto Cidadania em Ação, realizado, semanalmente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf). A iniciativa tem a parceria da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) e das secretarias municipais de Saúde, Segurança Pública, Transporte, Trabalho e Renda e Economia Solidária. Cerca de 600 atendimentos foram feitos das 9H às 13h.



Cidadania em Ação aconteceu no Alto do Castelar, na Quadra/Arena. “Mais serviços disponibilizados. Isso é muito gratificante. É a Prefeitura cada vez mais próxima da população”, disse a secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos. Ela não abre mão da organização, agilidade e bom atendimento. “Atender bem é prioridade”, assegura.

A ação social fez cerca de 600 atendimentos oferecendo uma série de serviços ais moradores Jeovani Campos / PMBR



Diversos serviços



Quem foi lá conferir encontrou os seguintes serviços: cadastro único, bolsa família isenção de identidade, isenção de certidão de nascimento, isenção de certidão de casamento, isenção de certificado militar, certidão de óbito, retificação de certidões, casamento civil, cartão do sus, vaga legal, passe interestadual, agendamento Riocard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento de identidade, realização de preventivo, vacina, pesagem Bolsa Família. Quem foi lá conferir encontrou os seguintes serviços: cadastro único, bolsa família isenção de identidade, isenção de certidão de nascimento, isenção de certidão de casamento, isenção de certificado militar, certidão de óbito, retificação de certidões, casamento civil, cartão do sus, vaga legal, passe interestadual, agendamento Riocard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento de identidade, realização de preventivo, vacina, pesagem Bolsa Família.