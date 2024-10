O CineClube Donana acontece neste sábado (12), às 18h - Divulgação

O CineClube Donana acontece neste sábado (12), às 18hDivulgação

Publicado 09/10/2024 23:50

Belford Roxo – O Centro Cultural Donana, em Belford Roxo, promove neste sábado (12), no Dia das Crianças, às 18h, o Cineclube Donana. Serão exibidos curtas infantis para quem prestigiar o evento, com entrada gratuita e pipoca garantida.

O projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.

O Centro Cultural Donana fica na Rua Aguapeí, 197, bairro Piam, em Belford Roxo.