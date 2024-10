O meio campo Ryan em um dos momentos da partida do sub-17 - William Davoli / SEBR

Publicado 08/10/2024 17:19 | Atualizado 08/10/2024 17:20

Belford Roxo - A manhã do último sábado (05), no Estádio Nélio Gomes, foi um festival de gols nos jogos das equipes de base da Sociedade Esportiva Belford Roxo, pelo Campeonato Carioca A2, contra o Paduano. No jogo do sub–15, os meninos belforroxenses ganharam por 3 a 2. Balançaram a rede os meios campos, Brene (2) e Josué.

Em seguida, a equipe do sub-17 deu uma goleada de 3 a 0, na garotada do Trovão Azul. Desta vez quem colocou a redonda na rede foi o meia Ryan e os atacantes Kauã e Kauê.



“Estou feliz com o desempenho das equipes, que deram um salto importante para garantir uma classificação inédita, no Cariocão da A2. Só tenho a agradecer a Deus, aos pais que apoiam seus filhos e aos jogadores que provaram mais uma vez que com união e disciplina é fundamental para alcançar a vitória”, falou o gerente da base do Belford Roxo, Marcos Leandro.

Gerente de Futebol do Belford Roxo (em pé à direita de camisa preta) com a equipe do sub?15 William Davoli / SEBR



O próximo jogo será neste domingo (13), contra o Artsul, no Estádio José Alvarenga, no bairro de Heliópolis. O sub-15 entra em campo, às 14h45, enquanto o sub-17 enfrenta o mesmo adversário, às 12h45.