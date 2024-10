25 vereadores foram eleitos neste domingo para a Câmara Municipal de Belford Roxo em 2025 - Reprodução

Publicado 06/10/2024 20:34 | Atualizado 06/10/2024 20:50

Belford Roxo – O município de Belford Roxo elegeu seus 25 novos vereadores nas eleições municipais, neste domingo (06), para o mandato que começa em 2025. O atual vereador Markinho Gandra (União Brasil) foi o mais votado e reeleito com 5.193 votos.



VEREADORES ELEITOS – BELFORD ROXO - 2024



- Markinho Gandra (União) - 5.193 votos



- Sidney Canella (União) - 4.140 votos



- Julio Piu (AGIR) - 4.042 votos



- Teixeira Do Carvão (Republicanos) - 3.934 votos



- Henrique Farofa (PL) - 3.596 votos



- Armandinho Penélis (Republicanos) - 3.498 votos



- Vitor Do Gelo (PSD) - 3.268 votos



- Nuna Do Waguinho (PSD) - 3.186 votos



- Rodrigo Com A Força Do Povo (PL) - 3.180 votos



- Amigo Binho (Republicanos) - 3.080 votos



- Dudu Canella (União) - 3.004 votos



- Matheus Igual A Você (Republicanos) - 2.993 votos



- André Feijão (PDT) - 2.939 votos

- Marcelo Irineu (Republicanos) - 2.912 votos



- Filippe Jesus (PT) - 2.905 votos



- Telminho (PP) - 2.755 votos



- Regina Do Valtinho (PSDB) -2.639 votos



- Rodrigo Gomes (MDB) - 2.606 votos



- Tuninho Medeiros (Republicanos) - 2.605 votos



- Juninho Do Pica Pau (Solidariedade) - 2.483 votos



- Dudino (AGIR) - 2.483 votos



- Alex Abençoado (AGIR) - 2.458 votos



- Angelo Ramos Anjinho (União) - 2.452 votos



- Igo Menezes (PT) - 2.401 votos



- Ribeiro (PSDB) - 1.876 votos