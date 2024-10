A rainha de bateria Darlin Ferrattry recebendo o seu figurino das mãos do carnavalesco Cristiano Bara - Divulgação

Publicado 04/10/2024 14:06

Belford Roxo - A rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo Darlin Ferrattry, mãe das cantoras Lexa e Wenny Isa, recebeu na última terça-feira(01), em sua residência, das mãos do carnavalesco Cristiano barra, o figurino da sua fantasia para o Carnaval de 2025.



A rainha estava realizando a produção do videoclipe da música Checkpoint, da sua filha, a cantora Wenny Isa, mas mesmo assim, com um sorriso no rosto e a simpatia, deu toda a atenção ao carnavalesco.



“Minha rainha, aqui está o desenho de sua fantasia, idealizei algo luxuoso para você ser a rainha mais bonita da Sapucaí e ajudar a gente a ganhar o campeonato”, falou o carnavalesco da Inocentes, Cristiano Bara.



Ao receber o figurino a rainha ficou impactada, observando-o por alguns minutos, com a expressão de surpresa. “Gente…estou em êxtase, com esse figurino maravilhoso. Vou estar belíssima no desfile. E vou usar uma cor diferente de todas que desfilei até hoje”, disse Darlin Ferrattry.

A cantora Wenny Isa cumprimentando o carnavalesco Cristiano Bara Divulgação



O enredo da Inocentes de Belford Roxo para 2025 é “Ewe, a cura vem da floresta”, apresentado em 2008, pelo carnavalesco Jorge Caribé, que receberá nova roupagem por Cristiano Bara. O tema mostra o poder das plantas em promover a cura das doenças e também, a necessidade de preservar as nossas matas.



