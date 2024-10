A rodoviária de Nova Aurora irá beneficiar cerca de 80 mil moradores da região - Rafael Barreto/PMBR

A rodoviária de Nova Aurora irá beneficiar cerca de 80 mil moradores da regiãoRafael Barreto/PMBR

Publicado 03/10/2024 18:58

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, na quarta-feira (02), o Terminal Rodoviário de Nova Aurora. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho entregaram a obra, que também contempla uma quadra poliesportiva, dois banheiros, rampas de acessibilidade e quiosque. São mais de 1.600 m² de área construída, beneficiando cerca de 80 mil moradores da região. Do terminal rodoviário partirão ônibus para Nova Iguaçu, Bonsucesso e Central.

O prefeito Waguinho destacou a importância do empreendimento rodoviário que conta uma ampla área de lazer e esporte Rafael Barreto/PMBR

O prefeito Waguinho destacou a importância do empreendimento rodoviário que conta uma ampla área de lazer e esporte. “Cada conquista como essa mostra que estamos no caminho certo e essa vitória é do povo. O novo Terminal fortalece o comércio local, amplia a mobilidade urbana e beneficia milhares de famílias belforroxenses”, frisou Waguinho. “Esse é mais um passo importante para o desenvolvimento da cidade que realiza um sonho dos moradores da região”, completou Waguinho.