Tiago de Almeida foi baleado na barriga em Belford RoxoReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/10/2024 18:07 | Atualizado 03/10/2024 22:28

Belford Roxo - Um homem, Tiago Santos de Almeida, de 34 anos, foi assassinado a tiros na porta de casa, na Comunidade da Palmeira, na noite do último domingo (29), na Rua Vicente Celestino, em Belford Roxo. Segundo as investigações, um motorista de aplicativo entrou na comunidade sem ligar o pisca-alerta e não respeitou as regras impostas pelo tráfico local relacionadas à entrada na comunidade de carros de aplicativos. Criminosos atiraram contra o veículo, e Thiago, que estava no portão de casa, foi atingido por dois disparos. A região é dominada pela facção criminosa Comando Vermelho.



Tiago Santos chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Belford Roxo, por um entregador que passava pelo local, mas acabou não resistindo aos ferimentos dos tiros, morrendo na sequência.

Ainda segundo relato de alguns moradores, traficantes da Comunidade da Palmeira impedem a circulação de motoristas de aplicativos pela região, para que os mototaxistas locais sejam utilizados na região, já que eles pagam taxas aos criminosos.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em Belford Roxo, investiga o caso.