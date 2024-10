Jogadores do Belford Roxo no último treinamento antes do jogo contra o Pérolas Negras - William Davoli / SEBR

Jogadores do Belford Roxo no último treinamento antes do jogo contra o Pérolas NegrasWilliam Davoli / SEBR

Publicado 03/10/2024 17:12

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo encara o Pérolas Negras, nesta sexta-feira (04), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, em São Bernardo, pela terceira rodada do Campeonato Carioca da Série B1. Os belforroxenes tentam a primeira vitória na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), após dois empates nas duas rodadas iniciais.

“Vamos enfrentar um time que está entre os três primeiros da tabela classificatória, mas temos a vantagem de jogar em casa e com o apoio da torcida. Essa semana intensifiquei os treinos e acredito que realizaremos uma boa partida, em busca da vitória e da briga pela liderança da competição”, falou o técnico do Belford Roxo, Jefter Percy.

A entrada para o jogo será o ingresso solidário, com um 1kg de alimento não perecível.

Foto (fotógrafo William Davoli) 1 e 2: Belford Roxo realizando treino para encarar o Pérolas Negras.