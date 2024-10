A ideia da feira foi trazer um espaço comum para a exibição da expressão cultural e artística produzidas nos terreiros - Divulgação

Publicado 01/10/2024 23:30

Belford Roxo – O Conselho Municipal de Igualdade Racial de Belford Roxo lançou, no último domingo (29), a Feira Afro Talentos do Axé. O evento aconteceu na tradicional Feira de Areia Branca. A ideia da feira foi criar um espaço comum para a exibição da expressão cultural e artística produzidas nos terreiros. Onde todos se encontram, pela busca do alimento, da diversão.

Toda essa movimentação, que para o povo de terreiro está ligada a Esu, o grande senhor do comércio, dos encontros, e quando os antepassados que vinham a feira trazer sua produção ou do seu "senhor" para comercializar, assim geravam renda. Fazendo dessa forma, com que os negros libertos conseguisse fundos para "comprar a liberdade" de outros negros.

Assim, nasce a base da economia solidária e criativa, nesse sentido, a edição Feira Afro Talentos do Axé deverá ocorrer mensalmente, criando um espaço solidário para fomentar arte e cultura.

O Conselho Municipal de Igualdade Racial



O Conselho é bienal e tem como função fiscalizar os atos de intolerâncias no município e elaborar propostas de trabalho para o combate ao racismo junto com a Prefeitura de Belford Roxo. São 15 cadeiras divididas em instituições, sociedade civil e governo.

