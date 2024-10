Waguinho e familiares de Adão de Mello Marques cortam a fita de inauguração da Unidade de Saúde da Família - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 01/10/2024 17:28

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde inaugurou na última segunda-feira (30), a Unidade de Saúde da Família (USF) Adão de Mello Marques, no Apolo XI, Lote XV, que irá atender com as especialidades de neurologia, cardiologia, clínico geral e pediatria. A unidade terá ainda sala de vacinas e de curativos, planejamento familiar, pré-natal e preventivo, além de realizar a pesagem obrigatória de pessoas que estão incluídas no Programa Bolsa Família.

Durante a solenidade, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), lembrou que em 2017 visitou a antiga unidade mista, que estava fechada. Com muito trabalho e dedicação, ela foi reaberta. Porém o prédio não conseguia suprir a demanda para uma unidade 24h.

“Por isso fizemos uma UPA toda equipada e moderna ali no Parque dos Ferreiras e aqui deu lugar a uma unidade de saúde com diversas especialidades médicas. Isso só é possível com a ajuda da deputada federal Daniela do Waguinho, que manda recursos para a cidade”, explicou Waguinho, que ainda lembrou à população que só esse ano a ministra da Saúde, Nísia Trindade visitou Belford Roxo cinco vezes.

Saúde é prioridade



Saúde é prioridade

Morador do Lote XV, Caio Vinícius dos Santos, 48 anos, explicou que antes já teve que procurar atendimento em outro município, mas que agora vê que saúde é prioridade. "Agora temos uma unidade mais perto da gente que vai oferecer acompanhamento. A maioria das pessoas que conheço usam os equipamentos de saúde e só falam bem. Eu lembro como era precária a unidade mista. No lugar dela temos essa nova unidade, mas ainda temos uma 24h, que é a UPA. Durante esses anos deu uma melhorada sim na saúde", garantiu Caio, que levou seu neto Arthur Alves, 3, para a inauguração.

