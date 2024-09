A vítima relatou uma agressão física que sofreu do acusado. Ela apresentou ainda aos policiais um áudio em que o suspeito confessava participação no homicídio de três pessoas - Divulgação / PCERJ

A vítima relatou uma agressão física que sofreu do acusado. Ela apresentou ainda aos policiais um áudio em que o suspeito confessava participação no homicídio de três pessoasDivulgação / PCERJ

Publicado 29/09/2024 00:47

Belford Roxo - Um homem acusado de violência doméstica e envolvido em um triplo homicídio, em Belford Roxo, foi preso por policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) e da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis, em conjunto com policiais rodoviários federais, nesta sexta-feira (27), em Itaguaí. A ação ocorreu após denúncia da vítima.

As investigações começaram depois da companheira do autor comparecer à 166ª DP e relatar uma agressão física que sofreu dele. Em seguida, ela apresentou aos policiais um áudio em que o suspeito confessava sua participação no homicídio de três pessoas, ocorrido em Belford Roxo, dois dias antes. A mulher também apresentou uma foto de uma arma de fogo que seria do acusado.

Diante dos fatos, as equipes policiais se dirigiram ao bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis, Região da Costa Verde, mas o suspeito já havia fugido para a cidade do Rio de Janeiro. Os agentes fizeram contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que interceptou o suspeito na Rodovia Rio-Santos, nas proximidades do município de Itaguaí.

Após a captura, ele foi conduzido à Deam de Angra dos Reis, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal. Todas as informações levantadas sobre o suposto crime de homicídio foram compartilhadas com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que já abriu o procedimento visando responsabilizar o investigado pelas mortes ocorridas em Belford Roxo.