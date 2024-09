A comissão de frente na Avenida Marquês de Sapucaí, comandada por Juliana Frathane, em 2024 - Divulgação

Publicado 26/09/2024 23:10 | Atualizado 26/09/2024 23:13

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo oferecerá uma ótima oportunidade para quem sonha em desfilar em sua premiada comissão de frente no Carnaval de 2025. Será realizada neste sábado (28), às 14h, no M.A Studio de Dança, na Rua Avenida Brasil, 65, em Mesquita, uma audição para captar novos componentes para a comissão de frente da agremiação. Poderão participar mulheres e homens com noção ou experiência em dança, maiores de 18 anos.



“Estou muito entusiasmada com a perspectiva de realizar mais um trabalho em busca da nota máxima. E o primeiro passo é a escolha do elenco de bailarinos para iniciar os trabalhos com a equipe. A Inocentes tem um grande enredo que fala sobre o poder de cura das plantas e a importância de preservar nossas matas. Um alerta em um momento que estão acontecendo as queimadas em nossas florestas. É importante que os participantes tenham disponibilidade de horário, disposição para ensaios noturno, comprometimento e amor pela dança, para que conquistemos as notas máximas no desfile”, disse a coreógrafa da comissão de frente da escola de samba, Juliana Frathane.

Coreógrafa Juliana Frathane da Inocentes de Belford Roxo William Davoli / Divulgação



A Azul, vermelha e branca será a terceira escola a desfilar, na sexta-Feira de Carnaval, em 2025, no Sambódromo, pela Série Ouro da Liga RJ, com o enredo “Ewe, a cura vem da floresta”, do carnavalesco Jorge Caribé, com adaptação para o próximo desfile do carnavalesco Cristiano Bara.



Para participar é preciso preencher o formulário de inscrição, através do Instagram: @comissãoinocentes