Lance da partida da equipe do Sub?15 na partida contra o Petrópolis - Danda Bárbara / SEBR

Lance da partida da equipe do Sub?15 na partida contra o PetrópolisDanda Bárbara / SEBR

Publicado 25/09/2024 20:41

Belford Roxo - Dezenas de jovens jogadores da Sociedade Esportiva Belford Roxo vão entrar em campo, entre essa quinta-feira (26) e o domingo (29), em busca de pontuação, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Sao Bernardo, nas competições do Campeonato Carioca A2 e da Copa Corcovado.



Nesta quinta-feira (26), às 13h30, o Sub–20 enfrenta o Audax, e às 15h é a vez da categoria Sub–16, ambos os jogos pela Copa Corcovado.



No domingo (29), às 9h, a garotada do sub–15, enfrenta a Cabofriense, e às 11h é a vez do sub–17 pelo Carioca A2.



“Nossas equipes de base estão atuando com muita raça nas competições estando entre as dez melhores de suas categorias. Este final de semana vai ser intenso, mas vitorioso”, falou o gerente da base Marcos Leandro.

Jogador do Belford Roxo com a bandeira do clube Danda Bárbara / SEBR



Os quatro jogos serão em casa, tendo os sinistrinhos a vantagem de contar com a força da torcida. Os quatro jogos serão em casa, tendo os sinistrinhos a vantagem de contar com a força da torcida.