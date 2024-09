Nova unidade foi inaugurada em Belford Roxo, na última sexta-feira (20), no bairro São Bernardo - Brunno Dantas/ TJ-RJ

Publicado 24/09/2024 20:53 | Atualizado 24/09/2024 21:04

Belford Roxo - O Estado do Rio de Janeiro ganhou mais um Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Foi instalada, na manhã da última sexta-feira (20), uma nova unidade especializada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



A desembargadora Adriana Ramos de Mello, que coordena a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Coem), representou o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, durante a cerimônia. Ela destacou a necessidade da comarca ganhar esse espaço em um município carente de recursos para atender tantos casos envolvendo esse tipo de crime, inclusive o de feminicídio. “É uma alegria estar participando da cerimônia que marca mais uma iniciativa da atual da gestão do presidente do TJRJ que não mede esforços para implantar todas as políticas públicas de enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar”, disse a magistrada.

A juíza Renata Travassos Medina de Macedo foi designada para comandar o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial Criminal de Belford Roxo. “Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos, incluindo a Coem e a Comissão de Políticas Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços Judiciais (Comaq), e dizer que é uma honra retornar a esta comarca à frente do Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Através de diversos estudos realizados, perceberam a necessidade da criação de um Juizado de Violência Doméstica e Familiar autônomo. Vamos trabalhar de mãos dadas com o apoio de toda a rede de enfrentamento para proporcionar o melhor atendimento às mulheres , explicou.

Desembargadora Adriana Ramos de Mello, que coordena a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar falou sobre a violência doméstica durante inauguração Brunno Dantas/ TJ-RJ



O juiz Glauber Bitencourt Soares da Costa, diretor do Fórum de Belford Roxo, agradeceu à administração do TJRJ pela instalação da nova serventia. "Os moradores de Belford Roxo só têm a ganhar com a iniciativa com a inauguração da vara. Quem trabalha com os Juizados de Violência Doméstica e Especial Criminal sabe da importância de ter a efetividade na prestação judicial porque existem casos que começam com ameaça, lesão corporal leve e podem se tornar um feminicídio.Daí a importância do desmembramento dessa vara e criação de um juízo autônomo, contando com recursos humanos necessários para dar uma identidade ainda maior", disse.

Juiz Glauber Bitencourt Soares da Costa, diretor do Fórum de Belford Roxo, agradeceu à administração do TJ-RJ pela instalação das novas serventias Brunno Dantas/ TJ-RJ

A nova unidade vai funcionar no Fórum de Belford Roxo, na Avenida Joaquim da Costa Lima, s/n°, no bairro São Bernardo. Em todo o estado, esse é o 12º Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher criado pelo TJRJ desde 2007.

Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher foi inaugurado em Belford Roxo pelo TJ-RJ Brunno Dantas/ TJ-RJ



Compareceram à cerimônia também a juíza auxiliar da Corregedoria, Simone Rolim; o juiz auxiliar da Presidência, Bruno Bodart; o juiz dirigente do 4º Núcleo Regional de Duque de Caxias, Ricardo Coimbra da Silva Starling Barcellos; o juiz da 2ª Vara Criminal de Belford Roxo, Nando Machado Monteiro; o juiz da 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, Luís Gustavo Vasques; e a juíza da 2ª Vara de Família de Belford Roxo, Vera Maria Cavalcanti.