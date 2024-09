A ocorrência policial com arma usada pelo suspeito preso foi registrada na 54ª DP - Reprodução

Publicado 23/09/2024 12:35

Belford Roxo - Um suspeito com quatro anotações criminais foi preso, na noite deste domingo (22), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), após ele efetuar um disparo para o alto com arma de fogo, em resposta à passagem de uma motocicleta em alta velocidade, na Rua Alfredo Barbosa, no bairro Heliópolis.

O homem ficará à disposição da Justiça, após o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).