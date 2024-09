Prefeito Waguinho, filha de Iza Peixoto, deputada Daniela do Waguinho, secretário Bruno Vinícius e familiares da homenageada descerram a placa de inauguração - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 20/09/2024 17:37

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, nesta sexta-feira (20), a Creche Municipal Iza Peixoto Gonçalves, no bairro Wona. A nova unidade tem capacidade para atender a 200 alunos de 3 a 5 anos. A creche possui uma secretaria, direção, banheiros, quatro salas de aula, sala professores, cozinha, despensa, refeitório, depósito, pátio interno e playground.



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, ressaltou a importância da creche para o bairro. “Busco sempre colocar um sorriso no rosto das crianças e de todas as famílias da nossa cidade”, contou Waguinho.

Prefeito Waguinho, deputada Daniela do Waguinho e secretário Bruno Vinícius com familiares de Iza Peixoto Rafael Barreto / PMBR



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho afirmou que está muito feliz com a inauguração da nova creche. “É sempre muito gratificante estar participando desse processo de crescimento e desenvolvimento que a nossa cidade vem alcançando. Continuarei buscando recursos em Brasília e honrando o meu compromisso com vocês”, resumiu Daniela.



Empolgação com a creche



O secretário municipal de Educação, Bruno Vinícius de Oliveira, agradeceu a presença de todos os moradores. "É com grande satisfação que hoje venho aqui para participar de uma inauguração de mais uma creche no município, trazendo alegria, dignidade e amor para as crianças desse bairro", resumiu o secretário.

A moradora do Monte das Oliveiras, Andreia Cristina, conseguiu vagas para dois netos na nova creche Rafael Barreto / PMBR



A moradora do Monte das Oliveiras, Andreia Cristina, 52 anos, não se conteve de empolgação com a inauguração da creche. “Estou muito feliz pois consegui a vaga para os meus dois netos que vão estudar aqui”, afirmou Andreia.



Homenageada morreu aos 102 anos



Natural de Minas Gerais, Iza Peixoto Gonçalves foi uma das primeiras moradoras a se estabelecer no bairro Wona. Além de missionária, Iza foi uma mulher forte, sábia, caridosa e temente a Deus. Sempre estando disposta a ajudar a todos com orações ou até mesmo com afeto.

Deputada federal Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho entregam placa de homenagem a Conceição, filha de Iza Peixoto Rafael Barreto / PMBR



Casada com Sebastião (mais conhecido como Mitão), teve quatro filhos (Conceição, Brás, Tereza e José Carlos). Vó Iza morreu em 2022, no auge dos seus 101 anos, deixando muita saudade nos netos, bisnetos, tataranetos e muitos amigos.

Casada com Sebastião (mais conhecido como Mitão), teve quatro filhos (Conceição, Brás, Tereza e José Carlos). Vó Iza morreu em 2022, no auge dos seus 101 anos, deixando muita saudade nos netos, bisnetos, tataranetos e muitos amigos.