A motocicleta roubada recuperada pelos policiais militares do 39º BPM do Programa Bairro Presente - Reprodução / 39º BPM

A motocicleta roubada recuperada pelos policiais militares do 39º BPM do Programa Bairro PresenteReprodução / 39º BPM

Publicado 18/09/2024 19:37

Belford Roxo - Uma motocicleta roubada foi recuperada por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), que integram o Programa Bairro Presente, no final da noite desta terça-feira (17), na Estrada Manoel de Sá, no bairro Lote XV.

O proprietário do motocicleta fez questão de agradecer em vídeo o trabalho dos policiais militares na recuperação do veículo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 39° BPM PMERJ (@39bpm_pmerj)