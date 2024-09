Comemoração do gol do sub?17 na partida contra o Campo Grande - Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 17/09/2024 23:56

Belford Roxo - O último domingo (15), no Estádio Nélio Gomes, foi de vitórias para a Sociedade Esportiva Belford Roxo, ao vencer o Campo Grande, nos dois jogos da sétima rodada do Campeonato Carioca A2. No primeiro jogo, o sub–15 venceu por 1 a 0, gol do meia Brene. No sub–17, a vitória foi de 3 a 1, com gols do atacante Chico Bala (2) e Ryan.

“Agradeço a Deus pela vitória. É gratificante ver o elenco que montamos sub-15 e sub-17 disputando com garra esse difícil campeonato e conquistando em casa os seis pontos, três para cada categoria. E agora é continuar firme em busca da classificação”, falou o gerente de futebol da base, Marcos Leandro.

O próximo confronto do Belford Roxo, no Campeonato Carioca A2, será no próximo domingo (22), às 12h45, no Campo do Volante, em Mesquita, válido pela oitava rodada da competição.