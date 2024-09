Os dois times entraram com vontade na disputa do título da Supercopa Belford Roxo - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 17/09/2024 16:25

Belford Roxo - O Mancha Verde venceu o Em Cima da Hora, no campo de Heliópolis, na tarde de domingo (15), por 4 a 3 nas cobranças de pênaltis, faturando o primeiro título da Supercopa Belford Roxo. A competição foi realizada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Liga dos Campeões da Baixada, promovendo e valorizando o futebol amador da cidade.

A partida foi muito disputada e teve o placar de 3 a 3 no tempo regular. Foi então que nos pênaltis a equipe do Mancha Verde levou a melhor e levantou o troféu. Na primeira edição, a competição contou com a participação das 16 equipes: Apolo XI, Bambuzal, Beula FC, Bom Pastor, Caminho de Casa FC, Complexo FC, Em Cima da Hora, Farrulinha, Juventude, Mancha Verde, Morrão FC, Nova Geração, Real Torre, Reb, Roma CDD e Seleção MI.

Camisa 10 do Em Cima da Hora, Ronald, ex-Flamengo, até que tentou, mas a defesa do Mancha Verde levou a melhor Rafael Barreto/PMBR

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Natália Lage, deu o pontapé inicial e participou do evento. “O futebol ainda é a verdadeira paixão nacional e essa iniciativa é apenas a primeira de muitas edições. Sabemos da importância e do papel transformador do esporte e a competição foi incrível movimentando a cidade, além de dar visibilidade para os atletas”, pontuou Natália, ao lado do presidente do Baixada Champions League, André de Souza.