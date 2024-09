O atacante do Belford Roxo, Thaylan em um dos lances do amistoso - Willian Davoli / SEBR

O atacante do Belford Roxo, Thaylan em um dos lances do amistosoWillian Davoli / SEBR

Publicado 16/09/2024 22:30

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo venceu o Uni Souza por 2 a 1, no seu segundo amistoso, no último sábado (14), no Estádio Nélio Gomes, visando à preparação para o Campeonato Carioca da Série B1, que começa neste mês de setembro. No primeiro amistoso, o Belzão ganhou do Rio de Janeiro por 2 a 0.



“Esse foi o nosso último jogo treino, sendo importante além do placar, perceber alguns comportamentos em campo do que a gente vem treinando para competição, pois sabemos da dificuldade e o nível dos adversários. E agora vamos para a última semana de preparação bastante concentrados e focados, para no dia 21 de setembro contra o São Gonçalo ganharmos os três pontos em casa e dar sequência à preparação para os outros jogos”, falou o técnico do Belford Roxo, Jefter Percy.

O técnico Jefter Percy (centro) e os autores dos gols Wander Hudson (E) e Andrew (D) Willian Davoli / SEBR



No dia 21 de setembro, às 15h, no Estádio Nélio Gomes, o Belford Roxo vai entrar em campo com alguns dos novos contratados para a temporada 2024, entre eles o goleiro Bruno e o atacante RD. No dia 21 de setembro, às 15h, no Estádio Nélio Gomes, o Belford Roxo vai entrar em campo com alguns dos novos contratados para a temporada 2024, entre eles o goleiro Bruno e o atacante RD.