A ocorrência policial com a motocicleta recuperada foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com a motocicleta recuperada foi registrada na 54ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 14/09/2024 17:39

Belford Roxo - Um homem foi preso com uma motocicleta roubada, na manhã deste sábado (14), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Rua Manuel Barbosa, no bairro Parque São Bernardo.

Na ação, os agentes faziam patrulhamento para coibir roubos de cargas, veículos e outros delitos, quando os policiais identificram uma motocicleta suspeita estacionada. Ao consultar a placa, foi constatado que o veículo era produto de roubo.

O proprietário do veículo se apresentou aos policiais militares e foi conduzido preso à 54ª DP (Belford Roxo), onde foi autuado por receptação.