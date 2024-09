Dentre as apresentações, o principal destaque é o desfile de moda, onde o público verá de perto looks criados pelos estudantes exclusivamente para o evento - Ketlen Xavier / Modelo - Raquel Alves

Publicado 12/09/2024 23:43

Belford Roxo - A próxima edição do evento BXDPODE será realizado no dia 21 de setembro, das 12h às 16h, no Campus Belford Roxo do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), e será gratuito e aberto ao público. O BXDPODE é produzido pelos formandos do curso de Produção de Moda do campus e acontece ao final de todo semestre. O tema da edição atual é “construção” e convida a comunidade a imaginar como será o futuro e o que faremos para desenvolver um mundo novo e melhor.

Dentre as apresentações, o principal destaque é o desfile de moda, onde o público verá de perto looks criados pelos estudantes exclusivamente para o evento. Além disso, os espectadores também poderão curtir exposições de arte e artesanato, feira com empreendedores locais, comes e bebes, música e sorteios de brindes para a plateia.

O IFRJ Campus Belford Roxo fica na Avenida Joaquim da Costa Lima S/N, no bairro São Bernardo, em frente à Prefeitura.