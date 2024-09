O ocorrência policial foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Dani Souza / 39º BPM

Publicado 11/09/2024 14:46

Belford Roxo - Um criminoso com três anotações criminais, foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), com uma motocicleta roubada, na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Areia Branca, em Belford Roxo. Com o preso, os agentes apreenderam ainda dois aparelhos celulares e a documentação da vítima do roubo do veículo.

Na ação, os agentes faziam patrulhamento pela Avenida Nunes Sampaio, quando foram informados por populares sobre dois suspeitos em uma motocicleta que haviam colidido no meio-fio e fugido para a Rua São Jorge. Após buscas, os policiais militares prenderam um dos suspeitos escondido atrás de um veículo.

Com ele, foram encontrados dois celulares e os documentos da vítima, que pouco depois chegou ao local, identificando ele com um dos responsáveis pelo roubo de sua motocicleta e celular.

A ocorrência policial com o criminoso preso foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).