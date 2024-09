Os dois carros que eram utilizados pela dupla presa pela Polícia Rodoviária Federal na Dutra - Divulgação / PRF

Os dois carros que eram utilizados pela dupla presa pela Polícia Rodoviária Federal na DutraDivulgação / PRF

Publicado 10/09/2024 22:56 | Atualizado 10/09/2024 22:57

Belford Roxo - Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal, na noite desta segunda-feira (09), por participarem de um "racha" (corrida automobilística em via pública), na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Belford Roxo.



Por volta de 20h, a equipe de policiais rodoviários federais realizavam um patrulhamento na altura de São João de Meriti, quando visualizaram dois carros trafegando juntos e em alta velocidade. De imediato, foi realizado o acompanhamento aos veículos e após seis quilômetros, foi possível abordar os infratores que realizavam manobras perigosas, forçando passagens e ultrapassando pelo acostamento.



Ao serem questionados sobre o motivo da conduta irresponsável no trânsito, um dos infratores admitiu que estava realizando “pega” com outro o veículo.

A pena para quem participar de uma corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada é de detenção, multa e suspensão ou proibição de obter a habilitação.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).