Publicado 09/09/2024 19:58

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-17 superou o Olaria por 3 a 0, em partida válida pelo Campeonato Carioca A2, na manhã deste domingo (08), no Estádio Mourão Filho, na Rua Bariri. Os gols foram dos meias atacantes Kauê (2) e Ryan Marconi.



Já o sub–15, na mesma competição, perdeu por 1 a 0 para o Olaria.



“Nosso time tem evoluído a cada jogo, mesmo uma das categorias saindo derrotada, o placar foi pequeno e vi entrega e raça na partida. O saldo continua positivo e acredito que seremos um dos semifinalistas, com as duas equipes”, disse o técnico do sub–15, David Fernandes.

A próxima partida válida pela sétima rodada da competição, será no próximo domingo (15), no Estádio Nélio Gomes, contra o Campo Grande.