Publicado 07/09/2024 12:53 | Atualizado 07/09/2024 12:53

Belford Roxo - Com o objetivo de conquistar mais três pontos na tabela classificatória do Campeonato Carioca A2, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), a Sociedade Esportiva Belford Roxo categorias sub–17 e sub–15, entrará em campo na manhã deste domingo (08), no Estádio Antônio Mourão Vieira Filho, na Rua Bariri, para enfrentar o Olaria, pela sétima rodada da competição.



“Acredito que iremos fazer um bom jogo, pois procuramos corrigir os erros que cometemos na última rodada e fomos derrotados pelo Serra Macaense. Continuamos treinando focados na vitória, e não mediremos esforços para trazer mais um título para nossa cidade.”, falou o técnico da categoria de base, David Fernandes.

Os jogadores do Sub - 15 preparados para partida contra o Olaria, ponta direita Kayky (E), meia Josué e zagueiro Daniel William Davoli / SEBR



O primeiro jogo será, às 9h (Sub-17) e o segundo, às 11h (Sub-15).







