Os alunos desfilaram e mostraram a importância da diversidade - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 06/09/2024 17:39

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta sexta-feira (06), o sexto e penúltimo dia dos desfiles cívicos no bairro Lote XV com a presença de 14 unidades escolares da rede municipal, estadual e conveniadas trazendo o tema “Ser e Viver: Educação se faz com Diversidade”. O último dia do desfile será neste sábado (07), Dia da Independência, em Areia Branca.



As apresentações das escolas contaram com algumas performances musicais de dança, balé e até mesmo de ginástica. Além de diversos assuntos como: contos infantis, folclore nacional, inclusão, combate ao bullying, agosto lilás, setembro amarelo, entre outros temas.

O desfile cívico atraiu pessoas de todas as idades no bairro Lote XV Rafael Barreto / PMBR



As creches participantes no sexto dia foram: Professora Maria da Silva Barbosa e Raimundo Furtado Magalhães. Já as escolas foram: Nossa Senhora de Fátima, Arbogasto Medeiros, Professora Maria das Dores Fujii da Silva, Padre Ramon, Walter Borghi, Professor Edson Santos, São Bento, Olívia Valianga da Silva, Casemiro Meirelles e Alcides Cabral de Freitas. E para completar, também marcaram presença o Ciep Municipalizado Vinícius de Moraes e o Colégio Líbano Brasileiro.



Atitude patriota



A primeira-dama e deputada federal, Daniela Carneiro, ficou encantada com a criatividade das escolas nas apresentações. "É muito lindo ver esse desfile em que nossas crianças puderam brilhar cheias de alegria e muita emoção", frisou. "Essa atitude patriota precisa ser muito valorizada, pois o civismo se aprende na escola. E a gente resgatar esse sentimento é muito importante", finalizou Daniela.

A deputada Daniela do Waguinho e o secretário Bruno Vinícius entregaram certificados de participação Rafael Barreto / PMBR



O secretário de Educação Bruno Vinícius de Oliveira agradeceu a presença dos visitantes. "É muito gratificante saber que o amor e as tradições nacionais ainda não morreram. Isso fica claro quando vejo o rosto alegre de cada uma pessoas que está prestigiando esse lindo desfile", resumiu o secretário.

A moradora do Lote XV, Daiana Valério Porto, esteve empolgada ao ver suas filhas Sofia, 5, e Kailane, 13, se apresentando Rafael Barreto / PMBR



A moradora do Lote XV, Daiana Valério Porto, 38 anos, estava empolgada ao ver suas filhas Sofia, 5, e Kailane, 13, se apresentando. "Eu acho maravilhoso esse evento, pois eu também participei dele várias vezes quando era criança. E hoje é muito gratificante ver minhas meninas também fazendo parte dessas lindas performances", contou. "Eu estava desfilando de Menino Maluquinho. Foi muito legal", completou a filha, Sofia.