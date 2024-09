O secretário Bruno Vinícius e a deputada Daniela do Waguinho com alunos que desfilaram - Rafael Barreto / PMBR

O secretário Bruno Vinícius e a deputada Daniela do Waguinho com alunos que desfilaramRafael Barreto / PMBR

Publicado 05/09/2024 22:07

Belford Roxo - A Semana da Pátria continua em Belford Roxo. Após passar pelos bairros Heliópolis, Sargento Roncalli, Jardim Redentor e Nova Aurora, a Secretaria Municipal de Educação chegou nesta quinta-feira (05), ao Parque São José para o quinto dia de desfile cívico com 15 unidades escolares municipais, estaduais e conveniadas trazendo o tema “Ser e Viver: Educação se faz com Diversidade”. Nesta sexta-feira (06) será a vez do Lote XV. No sábado (07), Dia da Independência, o desfile será em Areia Branca.



O secretário municipal de Educação, Bruno Vinícius de Oliveira, agradeceu aos pais e responsáveis pela presença e também as equipes pedagógicas das unidades pelo trabalho executado. “Foram sete anos consecutivos de desfiles, transformando-os novamente em tradição em nossa cidade. O oitavo não poderia ser diferente. Ainda teremos dois dias de muita festa do patriotismo”, informou o secretário.

A diversidade musical e a riqueza cultural foram lembradas pelos alunos no desfile Rafael Barreto / PMBR



Empenho e trabalho



Acompanhando todos os dias do desfile cívico, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho elogiou a dedicação em incentivar os alunos a serem patriotas. “Ter o orgulho de ser brasileiros. Esse deve ser o pensamento. E isso é sempre muito bem trabalhado junto ao tema na avenida. As escolas e creches estão de parabéns por mostrar esse empenho e trabalhos lindos”, resumiu Daniela. Acompanhando todos os dias do desfile cívico, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho elogiou a dedicação em incentivar os alunos a serem patriotas. “Ter o orgulho de ser brasileiros. Esse deve ser o pensamento. E isso é sempre muito bem trabalhado junto ao tema na avenida. As escolas e creches estão de parabéns por mostrar esse empenho e trabalhos lindos”, resumiu Daniela.

A deputada federal Daniela do Waguinho no desfile que abordou a diversidade como seu tema principal Rafael Barreto / PMBR



Em seu primeiro ano acompanhando a Semana da Pátria no Parque São José, Vilma Oliveira, 65 anos, que mora no Parque Suécia, estava animada aguardando as netas Maria Alice, 6, e Giovana Vitória, 11, desfilarem pelo Centro Educacional Futuro. “Quem não ama uma coisa dessas? Me dá vontade de chorar com tanta emoção. Está tudo lindo e organizado. É o momento das crianças mostrarem o amor à pátria, o civismo e aprender a amar também a nossa cidade Belford Roxo”, disse Vilma aplaudindo todas as escolas e creches. Em seu primeiro ano acompanhando a Semana da Pátria no Parque São José, Vilma Oliveira, 65 anos, que mora no Parque Suécia, estava animada aguardando as netas Maria Alice, 6, e Giovana Vitória, 11, desfilarem pelo Centro Educacional Futuro. “Quem não ama uma coisa dessas? Me dá vontade de chorar com tanta emoção. Está tudo lindo e organizado. É o momento das crianças mostrarem o amor à pátria, o civismo e aprender a amar também a nossa cidade Belford Roxo”, disse Vilma aplaudindo todas as escolas e creches.

Vilma Oliveira estava animada aguardando as netas Maria Alice e Giovana Vitória desfilarem Rafael Barreto / PMBR



Participaram do desfile cívico as Creches Municipais Professora Tânia Maria da Silva Lima, Raimundo Edson dos Santos, Amor e Esperança; as Escolas Municipais Adelina dos Santos Purcino, Francisco Rangel Peçanha, Wanda Jansen Machado, Malvino José de Miranda, José Hamilton Lomar, Júlio Cesar de Andrade, Albertino Lopes, Jorge Ayres de Lima; Ciep Municipalizado Edival Gueiros Vidal, Centro Educacional Futuro, Educandário Frei Fabiano e Instituto Educacional Cardoso Clementino. Participaram do desfile cívico as Creches Municipais Professora Tânia Maria da Silva Lima, Raimundo Edson dos Santos, Amor e Esperança; as Escolas Municipais Adelina dos Santos Purcino, Francisco Rangel Peçanha, Wanda Jansen Machado, Malvino José de Miranda, José Hamilton Lomar, Júlio Cesar de Andrade, Albertino Lopes, Jorge Ayres de Lima; Ciep Municipalizado Edival Gueiros Vidal, Centro Educacional Futuro, Educandário Frei Fabiano e Instituto Educacional Cardoso Clementino.